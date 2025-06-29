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 | Özge Sönmez

Sağanak yağış ve fırtına kapıda! İstanbul için saat verildi: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüşe geçecek. Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği bildirildi. Öte yandan sağanak yağışın etkili olacağı illerin başında gelen İstanbul'da ise 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Megakent için sağanağın etkili olacağı saat de verildi.

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Sağanak yağış ve fırtına kapıda! İstanbul için saat verildi: Çok kuvvetli geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 13:06

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nefes aldırmazken, Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova'da sağanak yapışın etkili olması bekleniyor.

Sağanak yağış ve fırtına kapıda! İstanbul için saat verildi: Çok kuvvetli geliyor

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

21 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara ile Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği bildirildi. Öte yandan İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına için peş peşe uyarılşar geldi. Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için gün boyunca denize girme yasağı getirdi. Öte yandan megakentte öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ, Düzce ve Sakarya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sağanak yağış ve fırtına kapıda! İstanbul için saat verildi: Çok kuvvetli geliyor

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#Yaşam
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