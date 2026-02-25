Menü Kapat
Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartlar

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, personel alımıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından izliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından alım sürecinin genel çerçevesi netleşirken, başvuru takvimi, tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemleri için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Artan sağlık personeli ihtiyacını gidermeyi amaçlayan bu süreçte; kadro dağılımları, branşlar ve kontenjan sayıları, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartlar
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini kadrosuna dâhil edecek. Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, 2026 yılında kamuya atanmayı amaçlayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık sektöründe istihdamı arttırmak amacıyla yapılması planlanan geniş kapsamlı alıma ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları ve branş bazlı kontenjan dağılımları merak edilen konu oldu. Adaylar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Hangi kadrolara alım yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesi öngörülüyor ve kadroların büyük kısmını uzman tabiplerin oluşturduğu anlaşılıyor; açıklanan dağılıma göre 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor alınacak olmasının yanı sıra, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire ve 25 sağlık teknikeri kadrosu da yer alıyor. Bu kapsamlı dağılım, özellikle hekim açığının kapatılmasına yönelik bir öncelik verildiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan şartlar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartlar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin takvim henüz duyurulmamış olsa da, geçen yıl başvuruların mayıs ayında alınmış olması nedeniyle 2026 sürecinin de büyük olasılıkla nisan–mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Adayların tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek ve başvurular T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlanacak.

