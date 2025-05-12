Sahte araç kiralama sitesiyle vurgun: 52 tutuklama

Araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğinde faaliyet gösteren bir çetenin sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

122 kişiyi mağdur eden şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 109 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

BİRÇOK İLDE OPERASYON

3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliler Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. 9 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 49 şüpheli serbest bırakıldı.