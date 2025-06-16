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 | Bengül Arıca

Sahte avukatı yazım hatası ele verdi! 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan olayda cezaevinde olan erkek arkadaşının tahliye olması için bir avukatla anlaşan Yasemin B., sahte avukatın tuzağına düştü. Dolandırıldığını anlayan kadın emniyet ekipleri ile iş birliği yaparak sahte avukatı, suçüstü yakalattı. "Sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan birçok suç kaydı bulunan ve başka müvekkillerini toplamda 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen sahte avukat tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 13:15

İstanbul'da meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan erkek arkadaşının tahliyesi için bir avukatla anlaşan Yasemin B. büyük bir şok yaşadı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz ile anlaştı. Danışmanlık aldığı avukat, Yasemin B.'nin erkek arkadaşını tahliye ettireceğini belirtti. Korkmaz, hapis cezalarının adli para cezalarına çevirttiğine dair sahte evraklar hazırladı.

SAHTE AVUKATI YAZIM HATASI ELE VERDİ

Serkan Korkmaz, ‘sulh ceza hakimliği' olması gereken ‘sulh ceza mahkemesi' yazılı ağır ceza mahkemesi başkanının da ismini kullandığı sahte tahliye kağıtları ve Adalet Bakanlığı'nın düzenlediğine dair "tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır" yazılı sahte evraklar oluşturdu. Erkek arkadaşının tahliye olacağına inanan Yasemin B., durumu başka bir avukatla paylaşınca Korkmaz'ın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Yasemin B.'nin durumu anlattığı diğer avukat, bu durumun mümkün olmayacağını ve dolandırılmış olabileceğini söyleyince Yasemin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Sahte avukatı yazım hatası ele verdi! 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı

ADLİYEDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri dolandırıcı avukata operasyon yaparak gözaltına aldı. Yasemin B., savcı ve polisle ekipleri ile koordine olup yerlerini bildirdi. Serkan Korkmaz, Yasemin B. ile adliyede görüştüğü esnada şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Yasemin B.'yi toplamda 578 bin 900 TL dolandırdığı öğrenildi.

Sahte avukatı yazım hatası ele verdi! 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı

TOPLAMDA 10 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ

"Sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan birçok suç kaydı bulunan, yargılanıp ceza dahi aldığı belirlenen ve başka müvekkillerini toplamda 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen sahte avukat Serkan Korkmaz, hakkındaki suçlamayı kabul etti. Korkmaz, "Bazı evrakları onu aldatmak amacıyla sahte olarak oluşturduğumu kabul ediyorum. Sahte evraklarla tarafıma duyduğu güvenden faydalanıp menfaat temin ettiğim doğrudur. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Serkan Korkmaz, "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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