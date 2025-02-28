Sahte çek-senet çetesi çökertildi! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık vurgun yapan sahte çek-senet çetesi çökertildi. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 ilde nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen çeteye operasyonda aralarında örgüt liderinin bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle 17 milyon TL suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını örgütlü şekilde işlediği belirlenen bir çeteye operasyon düzenlendi. Gaziantep ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, örgüt lideri F.D. ile birlikte İ.A., Y.Ç. ve Ö.O. isimli üç örgüt üyesi yakalandı.

MİLYONLARCA LİRALIK ÇEK, SENET VE SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 13 milyon TL olan 3 senet, 15 milyon 100 bin TL değerinde 2 çek, 12 milyon TL tutarında bir borç taahhütnamesi, 6 milyon 600 bin TL değerinde bir gayrimenkul satış sözleşmesi, 102 boş senet, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 1 satış sözleşmesi, 2 vekâletname ve kimlik fotokopisi, alacak-verecek hesaplarının tutulduğu bir ajanda ile 2 A4 kağıda yazılmış hesap dökümleri ele geçirildi.

17 MİLYON TL’LİK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçlarından toplamda 17 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlenirken, kendilerine ait 6 milyon 100 bin TL değerindeki 6 araca el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.O. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.D. ve Y.Ç. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.