Sahte içki kabusu! Sokak ortasında bir anda yere yığıldı

Ankara'da sahte içki içtiği belirlenen iki arkadaş caddede yürürken arkadaşlardan biri yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yere yığılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahte alkolden nedeniyle ölümler artıyor. Ankara'nın Altındağ ilçesine alkol içen iki şahıs caddede yürürken aralarından biri aniden yere yığıldı. Arkadaşının yere düştüğünü gören kişi ise büyük bir panikle çevreden geçen araçları durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KAYBETTİ

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yapılan kontroller sonrası sahte içki tüketiminden hayatını kaybettiği belirlendi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"TAKSİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR FAKAT KİMSE DURMUYOR"

Olayı güvenlik kamerasından izleyen Siteler esnafı Sedat Kamcı, "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki ayakta zor duruyorlar. Sarhoşlar birazda birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor hareketsiz bir halde. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor" ifadelerini kullandı.