Sahte içki kabusu sürüyor! Ankara'da 1 kişi daha hayatını kaybetti!

Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor. Ankara'da 6 Şubat akşamı Etimesgut'ta bir tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra rahatsızlanan 28 yaşındaki Taha K. rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Taha K., kendisini bir süre sonra tekrar kötü hissetti. Gittiği başka bir hastanede müşahedeye alınan Taha K., durumunun her geçen gün kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

2 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Taha K., hastanede 2 aydır süren yaşam savaşını kaybetti. Genç adam için bugün Etimesgut’taki Hasan Kartal Orta Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taha K.’nın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"GÖZLERİM GÖRMÜYOR DEMİŞTİ"

Olayla ilgili konuşan aile yakınlarından Cemal Özberk, "Arkadaşımız bir tekel bayisinden kaçak alkol almış. Bu durumun bir çete meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu çeteler, kaçak alkolleri tekel bayilerine ucuza satmanın bir yolunu bulmuş. Arkadaşımızın bu alkolü nasıl tedarik ettiğini araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Ambulanstan indiğinde ‘Gözlerim görmüyor’ demişti. Çığlık atıyordu. Hastanede bir süre tedavi gördü ve entübe edildi. Bir hafta entübe halde kaldı. Sonrasında durumu biraz daha iyiydi. Duyabiliyordu ama konuşamıyordu. Soru sorduğumuzda beden diliyle cevap verebiliyordu. Vücudu bazı şeylere hiç tepki vermiyordu. Ardından durumu kötüleşti. Doktorları bizlere her türlü duruma hazır olmamız gerektiğini söyledi. Organları iflas ediyordu, 60 gün dayandı hastanede" dedi.