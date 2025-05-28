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 | Özge Sönmez

Sahte jeton alarmı: Oto yıkamada kullanılan yöntem pes dedirtti

Oto yıkama istasyonları ve langırt makinelerinde kullanılan jetonların internette toplu olarak satılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İnternette satılan jetonlar daha ucuz ve sorunsuz çalışırken ürünlerin altına gelen yorumlar şaşkına çevirdi.

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Sahte jeton alarmı: Oto yıkamada kullanılan yöntem pes dedirtti
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:30

Oto yıkama istasyonları ve langırt makinelerinde kullanılan jetonlara yönelik bulunan ilginç yöntem sosyal medyanın gündemine oturdu. Langırt ve oto yıkama alanlarında kullanılan bu jetonlara para vermek istemeyen bazı vatandaşların internetten aldıkları sahte jetonları kullandığı ortaya çıktı. Normal jetonlara göre daha ucuza satılan sahte jetonlara ise oldukça talep var.

Sahte jeton alarmı: Oto yıkamada kullanılan yöntem pes dedirtti

OLDUKÇA DÜŞÜK MALİYETLİ

'Jeton Langırt Jetonu & 2/1 Oto Yıkama Jetonu' adı altında satılan bu sahte jetonlar 100 ve 200'lü olarak toptan alınabiliyor. Gerçek jetonlara kıyasla oldukça düşük fiyata satılan bu jetonlar makinalarda da sorunsuz çalışıyor.

60 LİRALIK JETON 6,5 LİRA

Tek jetonun fiyatı 45 ila 60 TL arasında değişirken, internetten 100’lü sahte jeton paketini 650 TL’ye alan bir kullanıcı, bir yıkama için yalnızca 6,5 TL ödemiş oluyor.

Sahte jeton alarmı: Oto yıkamada kullanılan yöntem pes dedirtti

TEPKİ YAĞDI

Bu yönteme ise sosyal medyada adeta tepki yağdı. Yöntemin yasal olmadığını vurgulayan bir vatandaş, "Çözümü bu mu peki, çözümü dolandırıcılık mı hırsızlık mı?" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise "Su adamın, cihaz adamın, içine koyduğu şampuan adamın. Araba yıkamak sanki hayati ihtiyaç. Bunun bi tık üstü sahte para zaten" açıklamasında bulundu.

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