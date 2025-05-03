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Şaka gibi olay! Alkollü ata binip markete gitti, cezayı yedi

Mersin'de komedi filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. 9 yıldır atlarla ilgilenen Durukan Işık, gece saatlerinde alkollü bir şekilde atıyla markete giderken polis tarafından durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen genç, karakola götürüldü. Kendisine iki suçtan ceza kesilen Işık, at arabası kullanırsa bu cezayı ödeyeceğini ama sadece binek at kullandığı için bu cezayı ödemekle yükümlü olmadığını belirterek, hukuki işlem başlatacağını dile getirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 16:10

Mersin'de trafikle atıyla ilerleyen Durukan Işık, polis tarafından durduruldu. Genç adam, atından indirildi ve karakola götürüldü. Bu süreçte at, bir polis eşliğinde karakolun kapasına bağlandı. Atıyla markete giden bu kişiye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 270 TL, kara yolunda hayvan bulundurmaktan da 993 TL olmak üzere toplam 10 bin 263 TL ceza kesildi.

Şaka gibi olay! Alkollü ata binip markete gitti, cezayı yedi

BEN AT ARABASI KULLANMADIM, ATA BİNDİM"

Işık, at arabası kullanırsa bu cezayı ödeyeceğini ama sadece binek at kullandığı için bu cezayı ödemekle yükümlü olmadığını belirterek, hukuki işlem başlatacağını dile getirdi.

Şaka gibi olay! Alkollü ata binip markete gitti, cezayı yedi

"POLİSLERİN KORNASINI DUYMADIM"

Toplam 10 bin 263 TL ceza yazılan Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek, olay günü yaşadıklarını anlattı. Atıyla binek olarak seyir halinde markete gittiğini ifade eden Işık, "Yolda polisler beni durdurmak istedi. Arkamdan kornaya basınca atım hızlanmaya başladı. O süreçte ben de kulaklıkla müzik dinliyordum, korna sesini o an duymadım. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı, ben de atımı durdurmaya çalıştım. Onlar da sireni çalıştırınca, at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı, normal bir at değil. Öyle olunca peşime düştüler, kaçıyorum diye. Daha sonra polisler ışıklarını yakınca, atı durdurmaya başladım. Bu sırada at kaydı ve düştüm" dedi.

Şaka gibi olay! Alkollü ata binip markete gitti, cezayı yedi

CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Yazılan cezaya itiraz edeceğini vurgulayan Işık, "Atın kanunda hiçbir hükmü yok, böyle bir ceza şekli yok. Yazdığı ceza makbuzunda aracın modeli yazmıyor, plakası yazmıyor. Tamam, alkolden 9.270 lira ceza yazıyor, madem bu bir araç, peki neden ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor? Ehliyetim yok. Araçta değilim, attayım. Alkometre üflettiler, promilmetrede de alkol çıkınca zorla arabaya bindirdiler. Beni karakola götürdüler, ifade verdim. İfadeyi verene kadar atımı karakolun önünde bağlı tuttular. Avukatımla gerekli itirazları yapacağız, gerekli şikayetlerde de bulunacağız. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız." diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trafikte alkollü araç kullanma cezası 2025 ne kadar?
2025 alkollü araç kullanma cezası uygulamasında son ihlal tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde 2. defa alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 11.622 lira para cezası uygulanır. Bunun yanı sıra sürücünün ehliyetine 2 yıl süre ile el konularak trafikten men edilir ve yine 20 ceza puanı uygulaması yapılır.
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