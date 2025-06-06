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Şaka gibi olay! Müşteriler istedi, vinç çağırdılar: 40 metre yüksekte tavla keyfi

İstanbul Arnavutköy'de benzerine az rastlanır, şaka gibi bir olay yaşandı. İki müşterinin kafe sahibinden isteği üzerine bölgeye hemen bir vinç çağrıldı. Ortaya bu manzara çıktı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 11:32

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan butik kafeye gelen 2 kişi, işletme sahibiyle şakalaşarak teras manzarası sordu. İşletme sahibinin şaka yapmak maksadıyla sorduğu ‘Vinç çağırayım mı?’ sorusuna 'Evet' yanıtı veren müşteriler için vinç çağrıldı. Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkartılan 2 kişi, çay içerek tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, yapılan şakanın gerçek olması herkesi hayrete düşürdü. 40 metre yükseklikte orman manzarasında çay içerek tavla oynayan kişileri görenler de merakla izledi.

Şaka gibi olay! Müşteriler istedi, vinç çağırdılar: 40 metre yüksekte tavla keyfi

"VİNCİN SAHİBİ DE ÇILGIN ÇIKTI"

İşletme sahibi Neslişah Zengin, "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi. Ben de 'Vinç çağırayım size isterseniz' dedim. Onlar 'Tamam' dedi, ben de çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer. Şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini, vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum. O da çılgın çıktı" dedi.

Şaka gibi olay! Müşteriler istedi, vinç çağırdılar: 40 metre yüksekte tavla keyfi

"KAFECİ ARKADAŞIM ARAYINCA KIRAMADIM"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman ise, "Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar, geldiler 'Biz yüksekte çay içmek istiyoruz.' İşletme sahibi arayınca -benim arkadaşım kendisi- şaşırdım ama geldim, tamam dedim. Biz de zevk alarak bekliyoruz" diye konuştu.

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