Sakarya'da 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki S.D. ile 15 yaşındaki A.T. arasında küfür sebebi ile tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Korkunç kavgada A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.’yi yaraladı. Bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan S.D.’nin yardımına bölgedekiler koştu.

15 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.