Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Hacılar Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın azizliğiyle kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler, geniş bir alana yayılırken, Taşoluk ve Hacılar Mahalleleri’ni tehdit etti. Tedbir amacıyla her iki mahalle tahliye edildi, ancak alevler Taşoluk’taki evlere sıçradı ve çok sayıda ev küle döndü.

EKİPLERİN CAN SİPERANE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yangına karşı itfaiye ve orman ekipleri, adeta bir ölüm kalım savaşı verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ekiplerin alevlerin tam ortasında kaldığı, araçların yangın hattından geçerek bölgeye ulaştığı anlar yürekleri dağladı. Aşırı sıcak, yoğun duman ve çökme tehlikesi altında çalışan ekipler, Bayat Mahallesi’ni alevlerden korumak için kontrol hattı oluşturmaya çalışıyor.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangının Bayat Mahallesi’ne ulaşmaması için ekipler gece gündüz demeden mücadele ediyor. Alevlerin arasında kalan bazı ekipler, duman ve ısının ortasında canlarını ortaya koyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler, bu kahramanca mücadelenin zorluğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yetkililer detaylı bir soruşturma başlattı. Bölge halkı, ekiplerin fedakar mücadelesine minnettarlıkla bakarken, alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için dua ediyor.