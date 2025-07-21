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 | Ali Osman Polat

Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler, adeta ölümle burun buruna mücadele etti. Hacılar Mahallesi’nde başlayan yangın evleri yutarken, itfaiye ve orman ekiplerinin alev topunun içinden geçtiği anlar kameralara yansıdı.

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Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 00:59

’nın Geyve ilçesinde, Hacılar Mahallesi’nde başlayan , rüzgarın azizliğiyle kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler, geniş bir alana yayılırken, Taşoluk ve Hacılar Mahalleleri’ni tehdit etti. Tedbir amacıyla her iki mahalle edildi, ancak alevler Taşoluk’taki evlere sıçradı ve çok sayıda ev küle döndü.

Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!

EKİPLERİN CAN SİPERANE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yangına karşı ve orman ekipleri, adeta bir ölüm kalım savaşı verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ekiplerin alevlerin tam ortasında kaldığı, araçların yangın hattından geçerek bölgeye ulaştığı anlar yürekleri dağladı. Aşırı sıcak, yoğun duman ve çökme tehlikesi altında çalışan ekipler, Bayat Mahallesi’ni alevlerden korumak için kontrol hattı oluşturmaya çalışıyor.

Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangının Bayat Mahallesi’ne ulaşmaması için ekipler gece gündüz demeden mücadele ediyor. Alevlerin arasında kalan bazı ekipler, duman ve ısının ortasında canlarını ortaya koyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler, bu kahramanca mücadelenin zorluğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Sakarya'da alevlerin içinden geçen kahramanlar!

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yetkililer detaylı bir soruşturma başlattı. Bölge halkı, ekiplerin fedakar mücadelesine minnettarlıkla bakarken, alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için dua ediyor.

ETİKETLER
#Yaşam
#itfaiye
#orman yangını
#tahliye
#sakarya
#Geyve
#Orman Ekipleri
#Yaşam
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