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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sakarya'da Bayram arifesinde karı-kocayı ölüm ayırdı

Kocaali-Akçakoca yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Feci kazada 61 yaşındaki Sevilay Avcı hayatını kaybederken, eşi Atilla Avcı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 02:08
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 02:22

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin bayram sevincini yasa çevirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya uçtuğu kazada, 61 yaşındaki Sevilay Avcı hayatını kaybetti, eşi Atilla Avcı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Kaza, Kocaali-Akçakoca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze’den yola çıktıkları öğrenilen Avcı çifti, Kocaali Demiraçma Mahallesi’ndeki evlerine gitmek üzereyken, Atilla Avcı’nın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Sevilay Avcı’nın (61) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü Atilla Avcı (62) ise Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre, kazada hayatını kaybeden Sevilay Avcı’nın emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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