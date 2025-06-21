Sakarya'da feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır toplamda 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da meydana gelen kazada faciadan dönüldü. İstanbul’dan Denizli’ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki yolcu otobüsü, gıda yüklü tıra çarptı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.