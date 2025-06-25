Sakarya'da filmleri aratmayan sahne! Polise ateş açtı, vuruldu, 6 saat direndi

Sakarya'da birçok suç kaydı bulunan şüpheli, kendisini takip eden polislere ateş ederek kaçmaya çalıştı. Bacağından vurulan şüpheli, sığındığı dükkanda tekrar polislere doğru ateş etti. Tabancayı kendine de doğrultarak tehditler savuran şahsı etkisiz hale getirmek için özel harekat timleri sevk edildi. Teslim olması için ailesinden de yardım alınan şahıs 6 saat sonra ikna oldu. Gözaltına alınan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

ARANAN ZANLI POLİSLERE ATEŞ EDİP KAÇTI

Harmanlık Sokak üzerinde meydana gelen olaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan Engin Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.

BACAĞINDAN VURULDU, DÜKKANA SIĞINDI

Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi.

İNTİHAR TEHDİDİNDE BULUNDU

İş yerinde yeniden polise ateş açan Engin Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

MOTOSİKLETLE KAÇMA GİRİŞİMİ

Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Kaçmak için iş yerinde bulunan bir motosiklete binmeye çalışan şüphelinin çıkışı ekiplerce engellendi.

İKNA ETMEK İÇİN AİLESİ DE UĞRAŞTI

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafını sararken, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Bu sırada Engin Ö.'nün yakınları da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

SAATLER SONRA TESLİM OLDU

Polisin ve yakınlarının ikna çabaları 6 saatin ardından sonuç verdi. Saatler süren müzakere sonucunda ikna edilen Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu.Polis ekipleri gözetiminde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs dükkandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Konu ile alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.