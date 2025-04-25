Sakarya’da kraliyet pitonu operasyonu: Görenleri hayrete düşürdü, ülkede tamamen yasak

Türkiye'de piton beslemek yasak mı?

Bu hayvanların doğal yaşam alanlarının dışında beslenebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının izni gerekir." Bu kurala göre, Türkiye'de yılan beslemek için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, yılan beslemeyi yasaklamıştır.