Sakarya'da sır olay! Cezaevinde 2 mahkum intihar etti

Sakarya'da 2 mahkum cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu.

SUÇLARI CİNAYET VE UYUŞTURUCU TİCARETİ

Ramazan E.'nin 2024 yılı haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.'nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.