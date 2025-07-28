Sakarya'da traktör kazası: Çok sayıda yaralı var!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı. Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.