Salak milyoner filmi gerçek oldu: Şehrin göbeğini kazıp define aradılar!

20 Kasım 2024 01:47 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 02:06

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle mahalleye gelen 4 şahıs, kazı çalışması başlattı. Çalışma sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar veren definecilerin planları altüst olarak yakayı ele verdiler.

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Başrollerini Kemal Sunal​, Zeki Alasya, Metin Akpınar​ ve Halit Akçatepe'nin oynadığı "Salak Milyoner" adlı film, Isparta'da gerçek oldu. Saat 22.00 sıralarında 115. Cadde'ye kepçe ile gelen ve kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cami önündeki kaldırımda kazı çalışması başlattı.

KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞTÜLER

Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hiçbir resmi kurumda görevli olmadığı anlaşıldı. Şahısların kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı tespit edildi.

4 DEFİNE KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde kazı için kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrik ve doğal gaz borularının zarar görmesi sonucu bölgedeki ekipler devreye girerek oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı. Kaçak define kazısı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.