Salda Gölü'nde facia! Baba ve oğlu boğuldu

Burdur'daki Salda Gölü'ne giren baba ve oğul boğuldu, kızı ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kadıköy'de de bir genç girdiği denizde boğularak can verdi.

Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi. Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KADIKÖY'DE DE BİR GENÇ BOĞULDU

İstanbul Kadıköy'e bağlı Bostancı sahilinde de bir boğulma vakası yaşandı. Denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi.

Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ceyhaner'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.