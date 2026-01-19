Salı günü kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'da kar devam edecek mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasının ardından yarın kar yağışının devam etme durumu da merak edildi. Ara tatilde olan çocuklar, kar yağışının tadını çıkarırken araçlar zor anlar yaşadı.

SALI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI 20 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Erken saatlerde başlayan yağış kısa sürede etrafı beyaz yaptı. MGM hava durumu raporuna göre salı günü karla karışık yağmur olarak devam edeceği gözüküyor.

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış sabah da aralıklarla devam etti. MGM hava durumu tahminine göre İstanbul'da kar yağışı yarın da karla karışık yağmur olarak devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.