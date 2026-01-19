Menü Kapat
Salı günü kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'da kar devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gece saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceğini öğrenebiliyoruz. 20 Ocak Salı günü kar yağacak mı merak eden milyonlarca kişi günlük hava durumunu yakından takip ediyor.

Salı günü kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'da kar devam edecek mi?
19.01.2026
19.01.2026
'da beklenen kar yağışının etkili olmasının ardından yarın kar yağışının devam etme durumu da merak edildi. Ara tatilde olan çocuklar, kar yağışının tadını çıkarırken araçlar zor anlar yaşadı.

SALI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI 20 OCAK?

verilerine göre pazartesi günü İstanbul'da etkili oldu. Erken saatlerde başlayan yağış kısa sürede etrafı beyaz yaptı. MGM raporuna göre günü karla karışık yağmur olarak devam edeceği gözüküyor.

Salı günü kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'da kar devam edecek mi?

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış sabah da aralıklarla devam etti. MGM hava durumu tahminine göre İstanbul'da kar yağışı yarın da karla karışık yağmur olarak devam edecek.

Salı günü kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'da kar devam edecek mi?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

