Saliha Gizem cinayetinde beklenen rapor çıktı! İple boğup, kardeşiyle birlikte gömmüştü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem'i iple boğarak katletmişti. Cesedini hafriyat alanına gömen cani koca, cinayeti itiraf etti. Yargılama süreci devam ederken, beklenen Adli Tıp raporu da mahkemeye ulaştı. İşte detaylar...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem ile konuşmak istediğini söyledi. Yıldızhan, genç kadını evin önünden otomobille alarak Biga'ya doğru yola çıktı. Bu arada ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada ırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürdü. Cani, Salih Gizem'in cesedini hafriyat alanına gömdü.

CESEDİ HAFRİYAT ALANINDA BULUNDU

Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yargılama süreci devam ederken, Fırat Yıldızhan için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildiği belirtildi.