Salon çiçekleriniz sebepsizce soluyor mu? Çoğu kişinin yaptığı o hata bitki köklerini bakın nasıl boğuyormuş!

DOĞRU YÖNTEM: "DOYUR VE BEKLE"

Peki, bitkiyi nasıl sulamalıyız? Uzman bahçıvanların ve botanikçilerin önerdiği altın kural "Doyur ve Bekle" yöntemidir. Bu yöntemde sulama sıklığı azaltılır ancak sulama miktarı artırılır.

Doyur: Sulama zamanı geldiğinde, bitkiye azar azar değil, bolca su verin. Suyu, saksının tüm yüzeyine eşit şekilde dökün ve suyun saksının altındaki deliklerden bolca aktığını görene kadar devam edin. Bu işlem, toprağın her zerresinin suya doymasını sağlar, köklerin en derine kadar su almasını garanti eder ve topraktaki birikmiş tuzları yıkayıp atar.

Bekle: Bir sonraki sulamayı yapmak için takvime (örneğin "haftada 1 gün" gibi) bakmayın, toprağa bakın. Parmağınızı toprağa yaklaşık 2-3 santim batırın. Eğer parmağınız nemli çıkıyorsa, bitkinin suya ihtiyacı yoktur, bekleyin. Eğer parmağınız kuru çıkıyorsa ve toprak rengi açılmışsa, sulama vakti gelmiş demektir.