Tokat’ta 2 yaşındaki Z.L. Hanlı isimli çocuk, saksıda yetiştirilen difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına aldı. Kısa süre sonra ağlamaya başlayan çocuğu kontrol eden ailesi dudaklarının şiştiğini fark etti. Hastaneye kaldırılan çocuk, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken, boğazda oluşan şişlik nedeniyle, tedavisi yoğun bakımda takip edildi.

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HABERİN ÖZETİ Salonların vazgeçilmeziydi, ailenin kâbusu oldu: Ağlayan çiçeği yiyen çocuk yoğun bakıma kaldırıldı Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk, evdeki difenbahya bitkisini ağzına alması sonucu zehirlenme şüphesi ve boğazındaki şişlik nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2 yaşındaki Z.L. Hanlı, saksıdaki difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına aldıktan sonra dudakları ve boğazı şişti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, bitkinin öz suyundaki kalsiyum oksalat kristallerinin tahrişe, şişmeye ve solunum yollarını etkileyerek hayati riske yol açabileceğini belirtti. Baba Melih Hanlı, çocuğun dilinin gerisinde de şişme olduğunu ve yoğun bakıma alındığını ifade etti. Baba Hanlı, bitkinin adının difenbahya olduğunu ve çocuğu olanların bu bitkiyi almaması gerektiğini söyledi.

ÇİÇEĞİN ÖZ SUYUNDAKİ KRİSTALLER TAHRİŞE NEDEN OLABİLİYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, ev ve ofislerde süs bitkisi olarak kullanılan difenbahyanın öz suyundaki kalsiyum oksalat kristallerinin temas ettiği bölgede tahrişe neden olabildiğini söyledi.

Bitkinin çiğnenmesi veya yenmesi halinde ağız ve boğaz bölgesinde şişlik gelişebileceğini belirten Taştan, "Vücuda değdiği yerde şişme, kızarıklık, yanma hissi oluşturuyor. Ancak çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayati risk altına alabiliyor" dedi.

Taştan, bitkinin öz suyunun yetişkinlerde de tahrişe yol açabildiğini ifade ederek, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

"DİLİNİN GERİSİNDE DE ŞİŞME OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Baba Melih Hanlı ise olay sırasında işte olduğunu belirterek, çocuğunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde annemle babam vardı. Çocuğum oturma odasında yanlarında dolaşırken fark etmemişler, bunu koparıp ağzına almış. Ağlayarak annemin yanına gidince bu çiçeği kopardığını fark etmişler. O arada da çocuğun dudak kısımları şişmiş. Acile götürdüklerinde de bu çiçekten dolayı zehirlendiğini söylemişler. Bizim çocuğumuzu yoğun bakıma aldılar. Hatta o gün dilinin gerisinde de şişme olduğunu söylediler."

“ÇOCUĞU OLANLAR BU BİTKİYİ ALMASINLAR”

Yaşadıkları olayın ardından çocuklu ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulunan Hanlı, "Bunu alan arkadaşlarımız dikkat etsin. Hatta çocuğu olanlar bu bitkiyi almasınlar. Bunun ismi difenbahya. Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.