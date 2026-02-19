SAMSUN İFTAR VAKTİ! Samsun’da bugün iftar saat kaçta, kaç dakika kaldı? 19 Şubat İlçe ilçe Samsun iftar saati ve Ramazan imsakiyesi

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı başladı. Müslümanlar geçtiğimiz gece ilk sahurlarını yaparak oruç için niyet ettiler. Samsun’da Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde ikamet edenler ise yaşadıkları ilçelerde iftar saatine göre hareket edecek. İmsak vaktinden sonra niyet edip, gün içerisinde orucu kasten bozanların kaza etmesi gerekiyor. Dil altına konulan ilaçlar, diğer ağız yoluyla kullanılan ilaçlar, isteyerek veya zorlayarak ağız dolusu kusmak orucu bozacak. Peki Samsun’da bugün iftar saat kaçta? İşte, Samsun iftar saati…

SAMSUN’DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

2026 yılı Ramazan imsakiyeleri il il yayımlandı. Samsun’da ilk iftar için müslümanlar, saat 05:35’e kadar sahurlarını yaptı. Ramazan’ın birinci gününde Samsun’da iftar saat 18:22’de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

Ramazan’ın ikinci gününde Samsun’da iftar 18:23,’te üçüncü gününde 18.24’te ve dördüncü gününde ise 18:26’da açılabilecek. Günlere göre iftar saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsun 1. gün iftar saati: 18:22

Samsun 2. gün iftar saati:18:23

Samsun 3. gün iftar saati:18:24

Samsun 4. gün iftar saati: 18:26

Samsun 5. gün iftar saati: 18:27

Samsun 6. gün iftar saati: 18:28

Samsun 7. gün iftar saati: 18:29

Samsun 8. gün iftar saati: 18:30

Samsun 9. gün iftar saati: 18:32

Samsun 10. gün iftar saati: 18:33

SAMSUN İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREYE KURULACAK?

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iftar çadırı ve etkinlik çadırının Ramazan ayı botunca Cumhuriyet Meydanı'nda olacağı duyuruldu. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Kızılay Samsun Şubesİ, Ramazan boyunca günde 1300 kişiye iftar yemeği sunacak. İftar çadırları, Büyük Camii ile Atatürk Bulvaır arasındaki alanda kurulacak.