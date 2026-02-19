Menü Kapat
Yaşam
SAMSUN İFTAR VAKTİ! Samsun’da bugün iftar saat kaçta, kaç dakika kaldı? 19 Şubat İlçe ilçe Samsun iftar saati ve Ramazan imsakiyesi

Samsun iftar saati belli oldu. Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmaya hazırlananlar iftar vakitlerine göre hareket edecek. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapan müslümanlar, ilk oruçlarını bugün açıyor. Samsun ilinde akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlar açılacak ve imsak vaktine kadar yeme-içmeye devam edilecek. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürerken Samsun imsakiyesiyle beraber gün gün oruç açılacak saatler belli oldu. Samsun’da ilçelere göre iftar saatleri, bir-iki dakika farklılık gösterebilecek. Hastalık vb. sebeplerle oruçlarını tutamayanlar sonrasında kaza orucu tutabilir. Peki Samsun’da iftara kaç dakika kaldı? İşte, 19 Şubat Samsun iftar vakti…

İslam alemi için ve sabır ayı olarak da bilinen ayı başladı. Müslümanlar geçtiğimiz gece ilk sahurlarını yaparak oruç için niyet ettiler. Samsun’da Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde ikamet edenler ise yaşadıkları ilçelerde iftar saatine göre hareket edecek. İmsak vaktinden sonra niyet edip, gün içerisinde orucu kasten bozanların kaza etmesi gerekiyor. Dil altına konulan ilaçlar, diğer ağız yoluyla kullanılan ilaçlar, isteyerek veya zorlayarak ağız dolusu kusmak orucu bozacak. Peki Samsun’da bugün iftar saat kaçta? İşte, Samsun iftar saati…

SAMSUN’DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

2026 yılı Ramazan imsakiyeleri il il yayımlandı. Samsun’da ilk iftar için müslümanlar, saat 05:35’e kadar sahurlarını yaptı. Ramazan’ın birinci gününde Samsun’da iftar saat 18:22’de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

SAMSUN İFTAR VAKTİ! Samsun’da bugün iftar saat kaçta, kaç dakika kaldı? 19 Şubat İlçe ilçe Samsun iftar saati ve Ramazan imsakiyesi

Ramazan’ın ikinci gününde Samsun’da iftar 18:23,’te üçüncü gününde 18.24’te ve dördüncü gününde ise 18:26’da açılabilecek. Günlere göre iftar saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsun 1. gün iftar saati: 18:22

Samsun 2. gün iftar saati:18:23

Samsun 3. gün iftar saati:18:24

Samsun 4. gün iftar saati: 18:26

Samsun 5. gün iftar saati: 18:27

Samsun 6. gün iftar saati: 18:28

Samsun 7. gün iftar saati: 18:29

Samsun 8. gün iftar saati: 18:30

Samsun 9. gün iftar saati: 18:32

Samsun 10. gün iftar saati: 18:33

SAMSUN İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREYE KURULACAK?

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iftar çadırı ve etkinlik çadırının Ramazan ayı botunca Cumhuriyet Meydanı'nda olacağı duyuruldu. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Kızılay Samsun Şubesİ, Ramazan boyunca günde 1300 kişiye iftar yemeği sunacak. İftar çadırları, Büyük Camii ile Atatürk Bulvaır arasındaki alanda kurulacak.

