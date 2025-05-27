Samsun'da acı olay! 10 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden geçen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet. çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

E.A. yönetimindeki kamyonet, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı