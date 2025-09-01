Samsun'da acı olay: Girdiği deniz gardiyanın sonu oldu

Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam mevkiinde yaşanan olayda kentin Kavak ilçesindeki Kavak Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Recep Yağcı (27), serinlemek için girdiği Karadeniz’de dalgalar arasında kayboldu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA BAYGIN HALDE BULUNDU

Kayıp Recep Yağcı’yı bulmak için ekipler seferber oldu. Dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranların denizde yaptığı arama çalışması sonucu Yağcı, sahile vurmuş halde baygın olarak bulundu.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yağcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.