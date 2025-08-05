Samsun'da çifte cinayet! Evine gelen arkadaşlarını öldürdü

Samsun'da arkadaşlar arasında yaşanan tartışma cinayetle sonlandı. Erol A. isimli şahıs, evine gelen 2 arkadaşını silahla vurarak katletti.
Korkunç olay Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi Konakören'de meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Erol A. (41) ile evine gelen arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., Acar ve Deniz'e silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Acar ile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.A., bir süre sonra olayda kullandığı tabancayla Terme ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.