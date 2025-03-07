Samsun'da dehşet! Genç kadını önce taciz sonra darp etti

Samsun'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki D.K isimli kadını takip ederek taciz etti. Genç kadın tacizciye tepki gösterince de S.A isimli şahıs genç kadını darp edip elmacık kemiğini kırdı. İşte detaylar...

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. 33 yaşındaki S.A. isimli şahıs, kulağında kulaklık sokakta yürüyen 30 D.K. isimli kadını takip etmeye başladı. Genç kadını taciz eden S.A daha sonra kendisine tepki gösteren D.K'yı darp ederek hastanelik etti. Elmacık kemiğini kırılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

12 SUÇ KAYDI VAR

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.