Samsun'da deniz faciası! 19 yaşındaki genç can verdi

Terme'ye bağlı Gölyazı Mahallesi'nde serinlemek denize giren 19 yaşındaki Enes Arslan, akıntıya kapılarak su yüzeyinden kayboldu. Olayı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis hattına ihbarda bulunuldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaranları ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Terme Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.



Yapılan arama çalışmaları sonucunda Enes Arslan'ın cansız bedeni yaklaşık 50 metre açıkta bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkartılan Arslan'ın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.