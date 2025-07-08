Samsun'da denizde can pazarı! 5 kişi ölümden döndü

Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Teknedeki 5 kişi denize düştü. Kıyıya ulaşan kişiler büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Samsun Atakum'da facianın eşiğinden dönüldü. İncesu sahilinden denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

TEKNEDEKİLER SUYA DÜŞTÜ

Teknede bulunanlar suya düşerken, bölgedeki cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştılar. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.