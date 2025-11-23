Samsun’da hareketli dakikalar! Bomba imha uzmanları sevk edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun'un Canik ilçesinde bir otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış valizi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi. Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.