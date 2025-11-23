Samsun’da hareketli dakikalar! Bomba imha uzmanları sevk edildi

Samsun'un Canik ilçesinde bir otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış valizi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İÇİNDEN GİYSİ ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi. Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.