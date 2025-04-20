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 | Selahattin Demirel

Samsun'da karısını sokakta öldüren cani samanlıkta yakalandı

Samsun Canik'te boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren ve daha önce de kardeşini öldürüp cezaevinden çıktığı öğrenilen şahıs, polisin operasyonuyla saklandığı samanlıkta yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 15:37

Canik'te 15 Nisan tarihinde akşam saatlerinde tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı.

KATİLİN YEĞENİ TUTUKLANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da karısını sokakta öldüren cani samanlıkta yakalandı

9 YIL ÖNCE DE ABİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Samsun'da karısını sokakta öldüren cani samanlıkta yakalandı

SAMANLIKTA YAKALANDI

Sürekli yer değiştirdiği tespit edilen Akpınar'ın dün gece Atakum ilçesinin Cami Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis, termal ve kızıl ötesi kameraları da kullanarak Emrah Akpınar'ı saklandığı bir evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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