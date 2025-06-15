Samsun'da korkunç olay! Uzman Çavuş ağaca asılı bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlasına giden bir kişi ormanlık alanda bir kişiyi ağaca asılı vaziyette gördü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bulunan kişinin Jandarma Uzman Çavuş olduğu ortaya çıktı.