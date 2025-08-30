Samsun’da otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Samsun’da otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki otomobil ile Efe Can Eşici'nin (20) kullandığı motorlu bisiklet çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Efe Can Eşici ile yanında bulunan Gizem Yeniay (27) yaralandı.





Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Gizem Yeniay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.