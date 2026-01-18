Menü Kapat
Samsun'da pastanede dehşet: Aynı masada oturduğu iki genci bıçakladı

Samsun'da bir pastanede dehşet verici anlar yaşandı. Bir fırının pastane kısmında buluşan 3 gençten biri diğerlerine bıçakla saldırdı. Olay anı kameraya yansıdı.

Samsun'da bir fırının pastane bölümündeki bıçaklı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki olayda iki genç yaralandı.

Samsun'da pastanede dehşet: Aynı masada oturduğu iki genci bıçakladı

İKİ GENCİ OTURURKEN BIÇAKLADI

Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da pastanede dehşet: Aynı masada oturduğu iki genci bıçakladı


GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayın ardından hızla kaçtığı belirtilirken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

