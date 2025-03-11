Samsun'da vahşet! Yaşlı adamı öldürüp, cesedini 4 gün boyunca bodrumda sakladı

Samsun'da günlerdir kayıp olan yaşlı adamın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Maaşını çekmeye giden yaşlı adamın, 23 yaşındaki Emin Yarar isimli cani tarafından katledildiği belirlendi. 14 suç kaydı bulunan şahıs, yaşlı adamın boğazını kestikten sonra günlerce babasının evinin bodrumunda sakladığı öğrenildi.

Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki 6 çocuk babası Sebahattin Coşar, maaşını çekmek için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Emin Yarar tarafından öldürüldüğünü tespit edildi. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

ÖLDÜRÜP BODURUMDA SAKLAMIŞ

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.