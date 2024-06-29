Samsun'da yeraltı canavarı paniği! Silahla nöbet tutmaya başladılar

29 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:17

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Bafra'ya bağlı Şeyhulaş Mahallesi'nde yaşayan Tiryaki ailesi, evlerinin altında yaşadığını düşündükleri yılanlar nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Tüm mahalle sakinleriyle birlikte gece boyunca tüfeklerle nöbet tutan aile, çaresizce yardım bekliyor.

'GARİP SESLER ÇIKARTIYOR'

Aile, durumu belediye, itfaiye, jandarma ve doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini, ancak yılanların evin içinde olmadığını belirttikleri için hiçbir müdahale yapılmadığını iddia ediyor.

Bafra55 isimli internet sitesinin haberine göre; İlk olarak siyah ve büyük bir yılan gördüğünü belirten aile üyelerinden Safiye Öztürk, yılanın çok korkutucu olduğunu ve garip sesler çıkardığını söyledi.

Öztürk, yılanı gördükten sonra korkudan bayıldığını ekledi. Aile üyeleri, yılanları kendi çabalarıyla evin altından çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.



ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Ali Aydoğdu, yılanları çıkarmak için evin altına su bastıklarını ve ateş yaktıklarını, bu esnada 1-2 metre büyüklüğünde 6 tane yavru yılanın çıktığını ve tekrar geri kaçtığını söyledi.

Büyük yılanlardan biri olan alalı yılanı gördüklerini belirten Aydoğdu, yılanı silahla vurmak için bir sopa yardımıyla dürttüğü esnada yılanın sopayı alarak fırlattığını ve korkarak kaçtıklarını anlattı. Evin altında yer altından geçen tüneller olduğunu ve yılanların hareketlerini hissettiklerini belirten aile, geceleri bu yüzden uyuyamadıklarını aktardı.

Evin yakınında bulunan bir elektrik direğinin bile yılanlar geçerken sallandığını belirten aile, yılanların evi yıkmasından ve evin içine girmesinden endişe duyuyor. Tiryaki ailesi, yetkililerden acil çözüm bekliyor.