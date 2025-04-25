Samsun'da yüreklerin ağza geldiği an! Uzman çavuş silahına sarıldı

Samsun'da iki kişi arasındaki kavgada yürekleri ağza getiren bir durum yaşandı. Taraflardan birinin yanında bulunan uzman çavuş, kavgayı ayırmak için silahıyla havaya ateş açtı. Daha sonra polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde cep telefonu dükkanı sahibi Z.G. (29) ile E.A. (23) arasında telefon satışı ile ilgili anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YANINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ TABANCASIYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sokağa taşan kavga sırasında E.A.'nın olay yerinde bulunan ve Ordu ilinde görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş ağabeyi B.A. (26) kavgayı ayırmak için tabancası ile havaya ateş açtı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Silahlı kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olaya müdahale edip tarafları gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.