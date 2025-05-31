Sanayi bölgesi tehdit altında: İzmir'de yangın

İzmir’in Aliağa ilçesi akşam saatlerinde dumanlara teslim oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Horozgediği Mahallesi yakınlarında saat 17.20 sıralarında yükselen dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alevleri kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun mücadele başlattı. Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisini artırdığı bölgede alevlerin organize sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin önleyici müdahalelerini yoğunlaştırdığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.