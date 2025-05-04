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 | Selahattin Demirel

Şanlıurfa'da acı piknik! Sulama kanalı 2 çocuğun sonu oldu

Şanlıurfa’da aileleriyle birlikte pikniğe giden 2 çocuk, sulama kanalına düştü. Sudan kurtarılan çocuklar hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Şanlıurfa Valisi'nden açıklama yapıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 21:39

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi yakınlarında aileleriyle birlikte pikniğe giden İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12) sulama kanalına düştü.

HASTANEDE ACI HABER

Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan çocukların yakınları hastanede gerginlik çıkarırken duruma polis müdahale etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin" dedi.

ETİKETLER
#çocuk
#ölüm
#şanlıurfa
#aile
#sulama kanalı
#haliliye
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