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 | Bengül Arıca

Şanlıurfa'da dehşet gecesi! Kuzenlerin arazi kavgasında kan aktı! Can kaybı artıyor!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kuzenler arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı tartışması cinayetle bitti. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 15:02

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da dehşet gecesi! Kuzenlerin arazi kavgasında kan aktı! Can kaybı artıyor!

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı İbrahim Bulut, Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim Bulut da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

Şanlıurfa'da dehşet gecesi! Kuzenlerin arazi kavgasında kan aktı! Can kaybı artıyor!

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİYLE FERYAT ETTİ

Öte yandan, kardeşinin ölüm haberini duyan bir kişinin, Birecik köprüsüne doğru yürüyerek feryat ettiği anlar yürek dağladı. Vatandaşlar, acılı ağabeyi sakinleştirmek için uzun bir süre çaba sarf etti. Bir süre sonra yere yığılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ETİKETLER
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