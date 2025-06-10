Şanlıurfa'da iki mahalle birbirine girdi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki mahalle sakinleri arasında tarlaya giren hayvanlar sebebiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede meydan kavgasına dönen olayda 9 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Siverek ilçesinde akşam saatlerinde Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada N.B. (21), Z.B. (31), Ç.K. (45), Ç.B. (18), H.B. (40), E.B. (15), S.B. (22), T.B. (18) ve M.B (13) darbe sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.