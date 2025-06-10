Şanlıurfa'da iki mahalle birbirine girdi: Yaralılar var

Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

KAVGANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Siverek ilçesinde akşam saatlerinde Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ YARALI

Kavgada N.B. (21), Z.B. (31), Ç.K. (45), Ç.B. (18), H.B. (40), E.B. (15), S.B. (22), T.B. (18) ve M.B (13) darbe sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.