Şanlıurfa'da ilginç olay! Duba restoran Fırat Nehri'nde sürüklendi

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde demirli duran bir duba restoran, fırtınanın şiddetiyle halatının kopması sonucu akıntıya kapıldı. Sürüklenen restoran, nehir üzerindeki yürüyüş yoluna çarparak hasar aldı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Fırtına, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde de etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar, bazı iş yerlerinde maddi hasara yol açtı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.