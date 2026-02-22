Menü Kapat
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

Şubat 22, 2026 12:02
1
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

Kebaplarıyla ünlü olan Şanlıurfa'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Suruç Narı" ilk kez farklı bir lezzetle gündeme geldi. Suruç narı ile hazırlanan kebap vatandaşların beğenisine sunuldu.

2
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

Şanşıurfa’nın Suruç ilçesinde yetişen ve aromasıyla öne çıkan Suruç narı, ustaların elinde mangalla buluşarak özgün bir kebap çeşidine dönüştü. Hem yöresel ürünü tanıtımını yapmak hem de farklı bir tat ortaya koymak amacıyla hazırlanan nar kebabı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

3
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

“DENEME YANILMA YÖNTEMİYLE BU AŞAMAYA GELDİK”

İlk kez nar kebabı hazırladıklarını söyleyen kebap ustası Mehmet Ay, bu değişik kebabın  hem yapım sürecini hem de içeriğini anlattı. Deneme yanılma usulüyle bu noktaya kadar geldiklerini aktaran Ay, "Kebap ustasıyım, bugün misafirlerimize Suruç'un meşhur ve tescilli narından sebzeli nar kebabı yaptık, kendileri de çok beğendi. 

İçeriğinde tuz, pul biber, Urfa isotu, bol nar taneleri var. Kuzu kıyma kullanıyoruz ve yarı yarıya oranda kuyruk yağı ekliyoruz. İki ayrı ürün hazırlıyoruz, biri kuzu kıymadan, diğeri tavuk kıymadan. Aslında birçok deneme yanılma yöntemiyle bu aşamaya geldik. Kabuklu denedik, suyuyla kebap yapmayı düşündük. En son nar tanelerini etin içine hapsedip o şekilde pişirdik ve ortaya muazzam bir tat çıktı" ifadelerini kullandı.

4
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

“NAR, KUYRUK YAĞI, KIYMA VE İSOT KARAKTER KATIYOR”

Ay, narın doğal ekşiliğinin, kuyruk yağıyla harmanlanan kıyma ile dengelendiğini, Urfa isotunun ise kebaba yöresel karakter kattığını ifade etti.

5
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

Nar kebabını ilk kez deneyen Ferhat Ada isimli müşteri ise lezzetten etkilendiğini belirterek, "Sebzeli nar kebabını tavsiye üzerine denedim. Daha doğrusu tavsiye üzerine geldim. İlk önce önyargılıydım ama tadına bakınca narın aromasıyla etin birleşimi gerçekten güzel. Özellikle tatlı ve acı dengesi çok iyi ayarlanmış. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum" dedi.

Siverek'ten özel olarak geldiğini söyleyen Hasan Altındağ da, "Suruç'un narı zaten meşhur. Nar kebabı için geldim, gayet güzel bir lezzet olmuş" ifadelerini kullandı.

6
Şanlıurfa’da ilk kez denendi, çok sevildi: Kebabı yiyenler içindekilere inanamadı

ŞANLIURFA'DA AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİLLENEN İLK ÜRÜN

Suruç narı için ilk olarak 2020 yılında Suruç Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alınan ürün, 2023 yılında Avrupa Birliği nezdinde de tescillenerek uluslararası koruma altına alındı. Böylece Suruç Narı, Şanlıurfa'da Avrupa Birliği tarafından tescillenen ilk ürün olma özelliğini kazandı. 

Gastronomi alanında yeni bir yorum olarak ortaya çıkan nar kebabı, hem bölgenin marka değerini artırması hem de yöresel ürünlerin farklı sunumlarla tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlçede esnaf ve vatandaşlar, nar kebabının Suruç'a özgü yeni bir lezzet olarak menülerde kalıcı yer edinmesini bekliyor.

