Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü: 2'si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'da ruhsatsız evin istinat duvarının yapımı sırasında korkunç bir olay yaşandı. Duvar inşaatta çalışan işçilerin üzerine devrildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Duvarın altında kalan yaralılardan Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.