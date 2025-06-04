Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü: 2'si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'da ruhsatsız evin istinat duvarının yapımı sırasında korkunç bir olay yaşandı. Duvar inşaatta çalışan işçilerin üzerine devrildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.