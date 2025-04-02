Şanlıurfa'da kan donduran olay! 3 yaşındaki çocuğu acımasızca tekmeledi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 yaşındaki bir cani, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu öldüresiye darp etti. Kan donduran anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 yaşındaki S.U., evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki İ.G.'yi ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti. Sokak ortasında acımasızca defalarca tekmelerle darp edilen çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUĞUN DALAĞI YIRTILDI

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CANİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.