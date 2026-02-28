Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu

Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "Sakar Şakir" filmindeki kiloyla veresiye defteri satılması sahnesi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçek oldu. İlçede evleri yanan iki aileyi ziyarete giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle ziyaretinde uğradığı bakkalın veresiye defterini tartarak satın aldı. Filmde 50 liraya satılan veresiye defteri, gerçek hayatta da 50 bin liraya satılmış oldu.

Şanlıurfa'da
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:33

Ramazan ayı münasebetiyle ilçedeki yetim ailelerini, hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Eyyübiye Mehmet Kuş, ekibiyle birlikte, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu yanan iki evi ziyaret etti. Evleri yanan ailelerin evlerinin temizlenerek yeniden yapılması ve tefriş edilmesi talimatı veren Kuş, çoğunluğu dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede bir bakkal dükkanına girdi. Zaman zaman yaptığı zimem defteri geleneğini burada da sürdüren Kuş, önce bakkalla sohbet edip, ne kadar veresiye alacağı olduğunu sordu.

ŞANLIURFA'DA FİLM SAHNESİNİN AYNISI YAŞANDI

Bakkalla pazarlık aşamasında ise önünde duran teraziye defteri koyan Kuş, Sakar Şakir filmindeki sahneye benzer olarak "tartalım o zaman" dedi. Defteri tarttıktan sonra 50 bin TL'ye bakkalla anlaşan Kuş, veresiye defterini satın alarak tüm mahalle sakinlerini borçtan kurtardı.

Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu

Film sahnesinin birebir yaşandığı bakkal dükkanından çıktıktan sonra konuya açıklık getiren Kuş, bakkalla pazarlık esnasında alacak miktarının 40-50 bin lira arasında olduğunu konuştuklarını, sonuç olarak 50 bin lira karşılığında tüm mahallenin borçlarını satın aldıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu

Topdağı ve Tepe Mahalleleri'nde yetim aileleri, hasta, yaşlı ve engellilerin yaşadığı onlarca haneyi ziyaret eden Kuş ve beraberindekiler, vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

