Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu

Ramazan ayı münasebetiyle ilçedeki yetim ailelerini, hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekibiyle birlikte, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu yanan iki evi ziyaret etti. Evleri yanan ailelerin evlerinin temizlenerek yeniden yapılması ve tefriş edilmesi talimatı veren Kuş, çoğunluğu dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede bir bakkal dükkanına girdi. Zaman zaman yaptığı zimem defteri geleneğini burada da sürdüren Kuş, önce bakkalla sohbet edip, ne kadar veresiye alacağı olduğunu sordu.

ŞANLIURFA'DA FİLM SAHNESİNİN AYNISI YAŞANDI

Bakkalla pazarlık aşamasında ise önünde duran teraziye defteri koyan Kuş, Sakar Şakir filmindeki sahneye benzer olarak "tartalım o zaman" dedi. Defteri tarttıktan sonra 50 bin TL'ye bakkalla anlaşan Kuş, veresiye defterini satın alarak tüm mahalle sakinlerini borçtan kurtardı.

Film sahnesinin birebir yaşandığı bakkal dükkanından çıktıktan sonra konuya açıklık getiren Kuş, bakkalla pazarlık esnasında alacak miktarının 40-50 bin lira arasında olduğunu konuştuklarını, sonuç olarak 50 bin lira karşılığında tüm mahallenin borçlarını satın aldıklarını söyledi.

Topdağı ve Tepe Mahalleleri'nde yetim aileleri, hasta, yaşlı ve engellilerin yaşadığı onlarca haneyi ziyaret eden Kuş ve beraberindekiler, vatandaşların taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.