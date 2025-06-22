Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı!

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Ekipler tırı söndürmek için adeta seferber oldu. Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gönüllü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.