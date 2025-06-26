Şanlıurfa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldürüldü

Şanlıurfa'da Irak uyruklu iki kardeş ile M.K. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Silahına saldıran M.K., iki kardeşi vurdu. Hastaneye kaldırılan Iraklı kardeşler tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Oto tamircilik yapan iki kardeş, iş yerinde tartıştıkları müşteri tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler ile M.K. adlı şahıs arasında tartışma çıktı.

KARDEŞLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyüdüğü olayda silahını kullanan M.K. tarafından iki kardeş vuruldu.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri katil zanlısı M.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.